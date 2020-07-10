الجيل: استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للترويج لمرشحينا فى انتخابات الشيوخ

قال ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن مرشحى الحزب لن يعقدوا مؤتمرات جماهيرية للدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة فى ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أننا نتبع الإجراءات الإحترازية اللازمة من حيث التباعد الإجتماعي .





وأشار الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدعاية الانتخابية لمرشحى حزب الجيل فى انتخابات مجلس الشيوخ ستعتمد على تعليق الملصقات واللافتات الانتخابية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للترويج للمرشحين.





كما أكد رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن الإعلام الفضائى سيكون له دور أيضا فى الدعاية الانتخابية لمرشحينا من خلال إلقاء الضوء على المرشحين على المقاعد الفردية لتعريف الناخب بالمرشح وحثه على الإدلاء بصوته فى صناديق الإنتخابات.



