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برلمان

الجيل: استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للترويج لمرشحينا فى انتخابات الشيوخ

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:03 ص
ناجى الشهابى رئيس
ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل
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معتز الخصوصى
قال ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن مرشحى الحزب لن يعقدوا مؤتمرات جماهيرية للدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة فى ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أننا نتبع الإجراءات الإحترازية اللازمة من حيث التباعد الإجتماعي.

وأشار الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدعاية الانتخابية لمرشحى حزب الجيل فى انتخابات مجلس الشيوخ ستعتمد على تعليق الملصقات واللافتات الانتخابية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للترويج للمرشحين.

كما أكد رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن الإعلام الفضائى سيكون له دور أيضا فى الدعاية الانتخابية لمرشحينا من خلال إلقاء الضوء على المرشحين على المقاعد الفردية لتعريف الناخب بالمرشح وحثه على الإدلاء بصوته فى صناديق الإنتخابات.

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.

وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
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