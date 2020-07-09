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ثقافة

حفلات الأوبرا على شاشة التليفزيون المصرى

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:52 م
دار الاوبرا
دار الاوبرا
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فى اطار التعاون بين وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للاعلام تقرر بث حفلات دارالاوبرا المصرية المقامة بالمسرحين النافورة والمكشوف على شاشة القناة الثانية للتليفزيون المصرى اعتبارًا من التاسعة مساء اليوم الخميس 9 يوليو.

ويتم نقل السهرة الطربية التى يحييها نخبة من نجوم الاوبرا هم مي فاروق ، احمد عفت ، صابرين النجيلي ، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزى الذي يشارك لاول مرة.

وتتضمن باقة مختارة من اهم اعمال الموسيقى العربية التى شكلت جزء من الوجدان الفنى للأمة ، وذلك حتى يتمكن جموع المواطنين من متابعة مختلف الوان الفنون الراقية والهادفة التى تختص الاوبرا بتقديمها .
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