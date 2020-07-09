حفلات الأوبرا على شاشة التليفزيون المصرى

فى اطار التعاون بين وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للاعلام تقرر بث حفلات دارالاوبرا المصرية المقامة بالمسرحين النافورة والمكشوف على شاشة القناة الثانية للتليفزيون المصرى اعتبارًا من التاسعة مساء اليوم الخميس 9 يوليو.





ويتم نقل السهرة الطربية التى يحييها نخبة من نجوم الاوبرا هم مي فاروق ، احمد عفت ، صابرين النجيلي ، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزى الذي يشارك لاول مرة.





وتتضمن باقة مختارة من اهم اعمال الموسيقى العربية التى شكلت جزء من الوجدان الفنى للأمة ، وذلك حتى يتمكن جموع المواطنين من متابعة مختلف الوان الفنون الراقية والهادفة التى تختص الاوبرا بتقديمها .