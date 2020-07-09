AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم ليفربول يداعب محمد صلاح بسبب هدف الفرعون في برايتون

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:04 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
عمرو ابوبكر
داعب أندرو روبرتسون ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، زميله النجم المصري الدولي محمد صلاح، بعد تصريحات الأخير أمس عقب نهاية مباراة برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ونجح روبرتسون في صناعة الهدف الثاني الذي أحرزه محمد صلاح في شباك برايتون، من ركلة ركنية في الدقيقة 75 من زمن المباراة.


وكشف محمد صلاح في تصريحاته بعد اللقاء، أنه تدرب مع روبرتسون على تلك اللعبة، ونجحا في تنفيذها أمام برايتون ببراعة، وأسفرت عن هدف رائع.


وجاء رد روبرتسون عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" : "مو.. كنت أقصد تمرير الكرة لفتى عيد الميلاد (يقصد فان دايك الذي أتم عامه التاسع والعشرين بالأمس)".


يجدر الاشارة الى أن، هذا الهدف هو الأول الذي يصنعه روبرتسون لـ محمد صلاح منذ انتقال المصري الدولي إلى صفوف ليفربول في صيف 2017.
نجم ليفربول يداعب محمد صلاح بسبب هدف الفرعون في برايتون
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفرعون عاد للتسجيل.. محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك كريستال بالاس..فيديو

ماني يتقدم لـ ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزى.. محمد صلاح يصنع وهندرسون يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في برايتون

محمد صلاح يضيع فرصة الهدف الثاني له في برايتون بغرابة

بالرأس.. محمد صلاح يسجل الهدف الثاني له والثالث لليفربول امام برايتون..فيديو

محمد صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول للفوز على برايتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي..فيديو

ترشيحاتنا

ياسمين الخطيب تتعاقد على أفلام سينمائية وبرامج تليفزيونية

رسالة صادمة من خالد الجندي إلى "شيوخ منتصف العصا".. فيديو

هل يجوز احتساب صك الأضحية أو ثمنها من زكاة المال .. مستشار المفتي يجيب

هل زواج المحلل والمحلل له حلال أم حرام.. أمين الفتوى يجيب

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى

شوبير: الزمالك حصل على توقيع عمر بكار لاعب فريق اليد بالأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة حظ.. سيدة تصبح مليونيرة بين ليلة وضحاها برصيد 50 مليون دولار

غني بمضادات الأكسدة ويقوي المناعة.. طبيب ينصح بشرب العصير الأخضر المخفوق

شاهد.. لحظة إنقاذ طفل ألقته والدته من الطابق الثالث لمبنى يحترق