نجم ليفربول يداعب محمد صلاح بسبب هدف الفرعون في برايتون

داعب أندرو روبرتسون ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، زميله النجم المصري الدولي محمد صلاح، بعد تصريحات الأخير أمس عقب نهاية مباراة برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









ونجح روبرتسون في صناعة الهدف الثاني الذي أحرزه محمد صلاح في شباك برايتون، من ركلة ركنية في الدقيقة 75 من زمن المباراة.









وكشف محمد صلاح في تصريحاته بعد اللقاء، أنه تدرب مع روبرتسون على تلك اللعبة، ونجحا في تنفيذها أمام برايتون ببراعة، وأسفرت عن هدف رائع.









وجاء رد روبرتسون عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" : "مو.. كنت أقصد تمرير الكرة لفتى عيد الميلاد (يقصد فان دايك الذي أتم عامه التاسع والعشرين بالأمس)".







