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برلمان

وزيرة البيئة تتمسك باختصاص "تنظيم إدارة المخلفات" في الاستشارات الفنية

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:12 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة
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القسم السياسى

تمسكت وزيرة البيئة الدكتوره ياسمين فؤاد، باختصاص جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة، موضحه أن هذا الاختصاص الصلب الرئيسي للجهاز حتي يتمكن من الوقوف علي قدمية ولا يعتمد علي الخزانة العامة. 

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإداره المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إدارة المخلفات. 

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه حال حذف أو تعديل هذا الاختصاص سيظل جهاز تنظيم إدارة المخلفات معتمدًا علي الخزانة. 

وفي السياق ذاته تمسكت وزيرة البيئة، بأن يكون ضمن الاختصاصات منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الغير خطرة، وافضه تعديل لفظ التراخيص إلي التصاريح كما اقتراح ممثل التنمية المحلية. 

وينشأ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى \"جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى.
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