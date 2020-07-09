المغربي عصام كمال يستعد لطرح البيضا

من إيقاعات الراي الجزائري، وتم تصويره خلال فصل الشتاء ببلجيكا. يستعد الفنان المغربي عصام كمال، لطرح عمله الفني الجديد «البيضا»









كليب «البيضاء» عمل فني متميز للمغربي عصام كمال، مزج فيه بين تراث الراي الجزائري، ولمسته الفنية الإبداعية، التي جعلته يعتلي كبريات المنصات، ويرافق كبار المغنين عبر العالم.









كليب «البيضا»، سيتم طرحه يوم 15 يوليو في الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب على قناة عصام كمال الرسمية على منصة يوتيوب.









وتعتبر هذه ثاني مرة يغني فيها الفنان المغربي عصام كمال مع فن الراي، اذ سبق له أن تعامل مع ملك الراي الشاب خالد في دويتو "ديما لاباس" تحت إشراف الموزع العالمي "ريدوان" رفقة مجموعة مازكان، ها هو اليوم يعود بإطلالة أخرى لأداء هذا اللون التراثي المحبوب لدى الجمهور الفني العربي والعالمي.