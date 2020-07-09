فازت على 22 مرشحا| مجدي: وسائل إعلام يابانية شككت في شهادة عمدة طوكيو من جامعة القاهرة

قال الإعلامي أحمد مجدي إن اليابانية يوريكو كويكي خريجة كلية الاداب جامعة القاهرة حصلت على منصب عمدة طوكيو وفازت على 22 مرشحا، مؤكدا انها عاشت فى القاهرة من عام 1971 حتى عام 1976.









وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن يوريكو كويكي أصبحت نائبة في البرلمان في عام 1993 عن حزب اليابان الجديد المعارض، وبعد ذلك انضمت إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ في عام 2002، وأصبحت وزيرة للبيئة عام 2003.









وتابع ان بعض وسائل الإعلام اليابانية خرجت لتشكك في صحة الشهادات الصادرة بشأن تخرجها من جامعة القاهرة، لكن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أكد أنها تخرجت فيها، لافتا إلى أن مثل هذه الإدعاءات تضر بشكل خطير بشرف خريجي جامعة القاهرة ولا يمكن تجاهله".







