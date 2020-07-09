AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فازت على 22 مرشحا| مجدي: وسائل إعلام يابانية شككت في شهادة عمدة طوكيو من جامعة القاهرة

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:26 م
اليابانية يوريكو
اليابانية يوريكو كويكي
Advertisements
محمود محسن
قال الإعلامي أحمد مجدي إن اليابانية يوريكو  كويكي  خريجة كلية الاداب جامعة القاهرة حصلت على منصب عمدة طوكيو وفازت على 22 مرشحا، مؤكدا انها عاشت فى القاهرة من عام 1971 حتى عام 1976.


وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن  يوريكو  كويكي أصبحت نائبة في البرلمان في عام 1993 عن حزب اليابان الجديد المعارض، وبعد ذلك انضمت إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ في عام 2002، وأصبحت وزيرة للبيئة عام 2003.


وتابع ان بعض وسائل الإعلام اليابانية خرجت لتشكك في صحة الشهادات الصادرة  بشأن تخرجها من جامعة القاهرة، لكن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أكد أنها تخرجت فيها، لافتا إلى أن مثل هذه الإدعاءات تضر بشكل خطير بشرف خريجي جامعة القاهرة ولا يمكن تجاهله".


وفازت يوريكو كويكي، بولاية ثانية كحاكمة طوكيو، بعد حصولها على ملايين الأصوات، بحسب النتائج الأولية، وأرجع البعض سبب ذلك إلى الثقة في معالجة تفشي فيروس كورونا في العاصمة، وإقامة دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة العام المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد مجدي: جامعة القاهرة تجهز الرد على عدم الاعتراف بشهادة عمدة طوكيو..فيديو

جامعة القاهرة تشعل انتخابات عمدة طوكيو .. ماذا يحدث فى كوكب اليابان

فوز السيدة كوايكيه يوريكو خريجة جامعة القاهرة في انتخابات عمدة طوكيو للمرة الثانية

سابقة تاريخية.. خريجة جامعة القاهرة تفوز للمرة الثانية بمنصب عمدة طوكيو

الخشت يهنئ كوايكيه يوريكو لفوزها في انتخابات عمدة طوكيو

فيديوجراف.. خريجة آداب القاهرة تفوز بمنصب عمدة طوكيو للمرة الثانية

ترشيحاتنا

أناني فوق العادة.. نجم ليفربول السابق يهاجم محمد صلاح

السيسى يصدق على تعديل أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية

ياسمين الخطيب تتعاقد على أفلام سينمائية وبرامج تليفزيونية

أخبار الرياضة.. إصابة جديدة بكورونا في الزمالك.. شوبير يكشف اسم صفقة الأبيض المدوية.. الأهلي يعلن ضم طاهر محمد طاهر

محاولات للصلح مع الأهلي.. شوبير: انضمام حسام عاشور إلى الزمالك لن يكون مفاجأة

زيدان يكشف موقف هازارد ومارسيلو من مواجهة ألافيس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يكشف تفاصيل معاناته من أعراض كورونا لأكثر من 100 يوم لسبب غير معلوم

بعد التأكيد على انتقاله عبر الهواء.. 5 خطوات لضمان سلامة الطعام وخلوه من كورونا

اقتراح جديد للحد من تلف الأعضاء الناتج عن الإصابة بكورونا