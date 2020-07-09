محمد بيومي: تحرك الزمالك نحو اتحاد الكرة بملف نادي القرن الأسبوع المقبل

كشف خبير اللوائح محمد بيومي عن موعد اتخاذ الخطوات الأولى من تقديم المذكرة المقدمة للاتحاد المصري لكرة القدم.





وأكد بيومي، أن الاسبوع المقبل سيشهد أولى الخطوات الحقيقية في الملف بتقديم المذكرة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم الذي بدوره سيرفعها إلى نظيره الأفريقي.





وأضاف بيومي خلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، بيومي: "أنهيت المذكرة القانونية التي سيتم إرسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم".





وقال: "سنجتمع يوم الثلاثاء مع اللجنة المشرفة بالزمالك وسيتم عرض المذكرة عليهم ومن ثم تقديمها لاتحاد الكرة المصري الذي بدوره سيقوم بإرسالها إلى كاف، لنبدأ أولى الخطوات الحقيقية نحو استعادة اللقب.



