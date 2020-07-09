AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يحارب كورونا.. إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم الغسالة على تيك توك

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:31 م
فيلم الغسالة
فيلم الغسالة
Advertisements
محمد نبيـل
بعد توقف النشاط السينمائي لمدة تزيد عن الشهور الثلاثة بسبب وباء كورونا، أطلقت شركات نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي الإعلان التشويقي لفيلم الغسالة، وهو أول فيديو دعائي لفيلم منذ فترة التوقف.

وسوف يكون الإعلان حصريًا عبر صفحة نيوسنشري على تيك توك لمدة 24 ساعة، في سابقة تحدث للمرة الأولى لفيلم مصري.


الغسالة يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

يكشف الإعلان التشويقي عن غسالة متطورة، يبدو أنها تسافر بالجميع عبر الزمن، وينتج عن ذلك صراعات مثيرة بين أبطال الحكاية الغسالة من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشطر واحدة.. أحمد حاتم يشارك جمهوره صورة مع هنا الزاهد

بالورود.. هنا الزاهد تشعل إنستجرام بإطلالة صيفية مميزة

أحمد حاتم ضيف شرف في فيلم «حظر تجول» مع إلهام شاهين

أحمد حاتم يشارك جمهوره صورة: مشيت درب الثقل

أحمد حاتم يوجه رسالة لـ محمود حميدة: يا رب يرجع من سيوة

كل سنة وأنتي طيبة يا شيكو.. أحمد حاتم يهنئ شرين رضا بعيد ميلادها

ترشيحاتنا

تأجيل جلسة نظر استئناف حسام حبيب على حكم حبسه سنة لجلسة 3 سبتمبر

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيداع والقيد المركزي.. ونشره في الجريدة الرسمية

تضمنت القضاء على عناصر مرتزقة .. وزير الدفاع يشهد المناورة "حسم 2020" فى الإتجاه الاستراتيجى الغربى .. صور

من أمريكا للاتحاد الأوروبي.. الخناق يضيق على أردوغان في البر والبحر

أخبار الرياضة.. إصابة جديدة بكورونا في الزمالك.. شوبير يكشف اسم صفقة الأبيض المدوية.. الأهلي يعلن ضم طاهر محمد طاهر

الكاف يعلن إجراءات جديدة بشأن مباراتي نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفري فلوسك.. طريقة عمل البيتزا الرقيقة في البيت

خلال شهر.. طريقة غير متوقعة لاستخدام القرع فى التخلص من الوزن الزائد

بالفيديو .. كيف تتخلصين من وزنك الزائد بطريقة آمنة؟