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توك شو

أبطال أغنية "كورونا اختيار" يكشفون تفاصيلها وكواليسها .. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:32 م
مؤدو أغنية كورونا
مؤدو أغنية "كورونا اختيار"
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محمود محسن
أكد عبد العزيز سلام المصري الذي يعمل في التليفزيون الصيني أن اغنية "كورونا اختيار" كانت من شهر فبراير الماضي بداية تفاقم الازمة داخل الصين وظهور حالات كورونا بشكل كبير مؤكدا ان الأغنية تم غنائها بلغتين العربية والصينية.

وأضاف سلام خلال مداخلة عبر تطبيق skype لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن الأغنية عندما تمت باللغة العربية تحدثت عن مرض فيروس كورونا بعد انتشاره من الصين لدول اخرى من منظور مواطن عربي ورد فعله بعد وجود الوباء ببعض الدول العربية.

وتابع المصري الذي يعمل في التليفزيون الصيني  أن اللغة الصينية في الأغنية حكت قصة المعايشة من بداية الموضوع وخروج الفيروس خارج الصين.

فيما اكدت الصينية شيو وي والمشاركة في الأغنية انني لدراستي اللغة العربية قمت بأداء عدد من الأغاني باللغة العربية ولكن الصعوبة في الأغنية هو انها كانت باللغة العامية وهي كانت صعبة بالنسبة لي. 

وأكدت المشاركة في الأغنية  أنه تم عمل الأغنية باللغتين العربية والصينية  من اجل الوصول لأكبر قطاع من السكان فى العالم. 
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