توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة مطروح والهيئة العامة لتعليم الكبار

شهد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار فرع مطروح، مع الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، من خلال برنامج "زووم".





وأكد النجار أن البروتوكول يهدف إلى تفعيل مشاركة طلاب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية وفقا لتوجهات الدولة نحو مشاركة كافة المؤسسات الحكومية والمدنية في مواجهة الأمية بكل أشكالها تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠.





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وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا لملف الأمية، موضحًا أن الجامعة لم ولن تدخر جهدا في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية، لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطوير المجتمع المصري بكافة فئاته.





ومن جانبه قال الدكتور عاشور عمري إن مواجهة قضية الأمية لا تقل في أهميتها عن قضية مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج لتضافر وتكثيف الجهود من جميع أجهزة الدولة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة تلك القضية القومية التي تعوق حركة التنمية.