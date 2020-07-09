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رياضة

محمد صلاح يواصل الاحتفال بتألقه أمس أمام برايتون

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:14 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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مصطفى كرم

واصل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الاحتفال بمباراة أمس التي انتصر فيها فريق ليفربول على برايتون في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ونشر محمد صلاح مجموعة صور من احتفاله بمباراة أمس بإحرازه هدفين وصناعة هدف لينافس على هداف البطولة.


نجم ليفربول يداعب محمد صلاح بسبب هدف الفرعون في برايتون

محمد صلاح سجل ثنائية وصنع الهدف الثالث لفريقه، في ليلة أبدع فيها صلاح كعادته في بلاد الضباب، مؤكدًا سيطرته على الدوري الإنجليزي بالطول والعرض.


صلاح سجل الهدف الأول له في الدقيقة السادسة، ليصنع بعدها مباشرة هدفًا لهندرسون.. كل ذلك في 7 دقائق و10 ثواني فقط، وهي الفترة الزمنية الأصغر التي يسجل ويصنع صلاح فيها مع ليفربول.

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