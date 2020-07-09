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محافظات

بعد انتهاء تخصيصه كعزل.. مدير النجيلة: دعمنا المستشفى بعدد من الاطباء..صور

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:24 م
مستشفى النجيلة
مستشفى النجيلة
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ايمن محمود
اكد الدكتور محمد ابوطالب مدير  مستشفي النجيلة  انه منذ انتهاء مستشفى النجيلة كعزل صحى  تم  العمل على توفير عدد من التخصصات الطبية والتى تحتاجها المستشفى لخدمة المرضى من ابناء مطروح والمحافظات الاخرى .

واضاف ان المستشفى يوجد به حاليا عدد من الاطباء المميزين بعد عودتهم للمستشفى بعد انتهاء العزل به منهم الدكتور محمد سليمان استشارى جراحة المسالك البولية  والدكتور أحمد ايهاب رئيس قسم الجراحة والأورام والمناظير والدكتورة شيماء صالح أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل" الصلع البهاق الصدفية حب الشباب تفتيح البشرة وعلاج التصبغات والكلف والنمش والهالات السوداء وعلاج المسام الواسعة وشد البشرة وترهلات الجلد  بالاضافة الى الدكتور كريم بدر أخصائي جراحة الأطفال والمناظير والتشوهات الخلقية والدكتور حاتم السيد  اخصائى الجهاز الهضمى والمناظير .




واشار الى استعداد المستشفى لاستقبال اى حالات مرضية واجراء العمليات الجراحية  تيسيرا على المرضى من ابناء مطروح .


من ناحية اخرى تفقد  ممدوح انور رئيس مدينة النجيلة مستشفي النجيله بعد اعادة افتتاحه وبحث مع مدير المستشفى  اهم المشاكل التى تواجه العمل وكيفيه حلها وتفقد أقسام المستشفي المختلفه واشاد بقسم الكلى بعد تطويره وتوفير احدث الاجهزة.

بعد انتهاء تخصيصه كعزل.. مدير النجيلة: دعمنا المستشفى بعدد من الاطباء..صور
بعد انتهاء تخصيصه كعزل.. مدير النجيلة: دعمنا المستشفى بعدد من الاطباء..صور
بعد انتهاء تخصيصه كعزل.. مدير النجيلة: دعمنا المستشفى بعدد من الاطباء..صور
بعد انتهاء تخصيصه كعزل.. مدير النجيلة: دعمنا المستشفى بعدد من الاطباء..صور
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