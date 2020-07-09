لتأهيل الشباب لسوق العمل.. تمريض حلوان تنظم دورات تدريبية في إدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي

تشارك كلية التمريض بجامعة حلوان فى المبادرة القومية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والتي تقام بنظام "اون لاين" بسبب الظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد .









تقام المبادرة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة الرئيسية، فى إطار حرص جامعة حلوان على تنمية مهارات الطلاب، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة.





وتهدف المبادرة لإعداد كوادر وكفاءات مهنية تستطيع تقديم قيمة مضافة للمجتمع، وتدريب الشباب على البرامج المهنية الأساسية المطلوبة لتأهيلهم لسوق العمل من خلال مجموعة من البرامج التدريبية .





وتضم المبادرة عدة برامج تدريبية هي:





التخطيط الاستراتيجي

إدارة الأزمات

إعداد القادة

مهارات التفاوض

الأساليب الحديثة فى الإدارة

إدارة الوقت

كيفية اجتياز المقابلة الشخصية

مبادئ المحادثة باللغة الانجليزية".

كما انه للمتدرب فى نهاية التدريب أن يحصل على شهادة باعتماد مكتبة مصر العامة الرئيسية وكلية التمريض بجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية كل من الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض.