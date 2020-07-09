محمد النني في التشكيل الأساسي لـ بشكتاش أمام قاسم باشا بالدوري التركي

جاء الدولي المصري محمد النني بالتشكيل الأساسي لفريق بشكتاش، الذى يخوض مواجهة ضيفه فريق قاسم باشا، على ملعب "فودافون آرينا" ضمن مواجهات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى التركى.





بشكتاش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ارسين





الدفاع: كانير ، رويز ، روكو ، جوخان





الوسط: الننى ، اتيبا ، ديابى





الهجوم: بوراك يلماز ، لينز ، بويد





وفي سياق متصل، حسم أحمد نور شيبي رئيس نادي بشكتاش التركي، مصير الدولي المصري محمد النني مع الفريق التركي بعد تلقيه عددا من العروض في اليونان وتركيا.



