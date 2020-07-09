رزان مغربي تنشر صورة نادرة مع شاكيرا .. والجمهور: أنتى أحلى

نشرت الفنانة رزان مغربي، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها مع المطربة العالمية شاكيرا.





وكتبت رزان ملعقة على صورتهما :"صداقة عظيمة وذكريات عظيمة إستمرى في غناء الروك".





كما نالت تفاعلا كبيرا من جمهورها على الصورة بالتعليقات جاء بعضها كالاتي :









ايه الجمال ده





انتى احلى





الجميلة والفنانة



