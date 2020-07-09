رزان مغربي تنشر صورة نادرة مع شاكيرا .. والجمهور: أنتى أحلى

نشرت الفنانة رزان مغربي، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها مع المطربة العالمية شاكيرا.
وكتبت رزان ملعقة على صورتهما :"صداقة عظيمة وذكريات عظيمة إستمرى في غناء الروك".
كما نالت تفاعلا كبيرا من جمهورها على الصورة بالتعليقات جاء بعضها كالاتي :
ايه الجمال ده
انتى احلى
الجميلة والفنانة
يذكر ان احدث أعمال الفنانة رزان برنامج اغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضى 2020 عبر شاشة إم بى سى مصر، وقد كشفت الإعلامية رازان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفة أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.