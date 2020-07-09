المصرية الزراعية تبحث التعاقد مع الزراعة والري لتنفيذ المنظومة الحديثة بدلا من الغمر

تخطط الشركة المصرية للتنمية الزراعية الى الاتفاق والتعاقد مع وزارتى الزراعة والرى لتوريد وتنفيذ منظومات الري الحديثة ،وتحويل منظومات الري بالغمر إلى الري بالتنقيط على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار خطة حكومية لترشيد استهلاك مصر من المياه .





ووفق تصريحات خاصة للواء دكتور مهندس مصطفى هدهود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تمتلك الشركة المصرية الكثير من المهندسين و الزراعيين من ذو الخبرات الفنية والتقنية لتنفيذ تلك الخطة التى تستهدف منها الدولة ترشيد استهلاك مصر من المياه .





واوضح هدهود ان الشركة المصرية ستتحمل المسئولية الكاملة سواء التعاقد مع المقاولين الفرعيين لتنفيذ البنية التحتية وشبكات الري ، بجانب توريد مستلزمات الشبكة بالتنقيط وتركيبها وتشغيلها و تدريب الاطقم على تشغيلها ، بما يضمن تسليم الشركة الشبكة بنظام ( Turn Key ) تسليم مفتاح أى التشغيل الفوري .





الجدير بالذكر ان الحكومة عقدت اكثر من اجتماع خلال الفترة الماضية بتكليفات رئاسية لمتابعة إجراءات وجهود الدولة في ترشيد استهلاك المياه لأغراض الزراعة وتلبية احتياجات المواطنين بمشاركة محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.



