لطلاب الفرق النهائية بالجامعات.. الشغب والسماعات والموبايلات ممنوع في الامتحانات.. انتحال الشخصية يحيل للقضاء

لطلاب الفرق النهائية بالجامعات :

الهواتف المحمولة والسماعات محظورة داخل لجان الامتحان





محاولة الغش تكلف الحرمان من دخول مادتين





الشغب داخل الامتحان عقوبته تصل للفصل









بدأ عدد من الكليات على مستوى الجامعات المصرية امتحانات الفصل الدراسى الثانى للفرق النهائية فقط هذا العام ، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات استبدال الامتحان التقليدي لجميع فرق النقل بالجامعات بامتحان الكترونى او مشاريع بحثية، نظرا للظروف التى يمر بها العالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.









وأعلن عدد من الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات العقوبات التي تقع على الطلاب فى حالات الغش والشغب خلال فترة الامتحانات.









وتتضمن العقوبات: كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.









يحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن فى حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.











ويعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما الى القضاء.











كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذى ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت الغش يلغى امتحانه فى جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان فى أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالى.





وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا فى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.





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ويتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيسًا للقاعة ، يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه، وفى جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد . وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا فى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.ويتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيسًا للقاعة ، يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه، وفى جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد .









أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".











كما انه هناك بعض المحظورات خلال الامتحانات و هى :



