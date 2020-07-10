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برلمان

أبو شقة: لن أترشح فى انتخابات مجلسى النواب أو الشيوخ المقبلة.. ولو عرض عليَّ التعيين سأقبل

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:01 ص
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه لن يترشح فى أي من انتخابات مجلسى النواب أو الشيوخ المقبلين، وأنه لم يسبق له الترشح من قبل فى انتخابات عامى 2011 و2015.

وكشف أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه عرض عليه  فى انتخابات 2011 الترشح على رأس قائمة ولكنه رفض ، وفضل أن يؤدى دوره و يرضى ضميره، مشيرا إلى أنه لم  يسع لمنصب ولم تغريه أموال.

وأكد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه إذا كان هناك دور مطلوب منه سيؤديه، وإذا عرض عليه التعيين فى أى موقع فإنه لن يتأخر عن أداء دوره بأى صورة مهما كان.

واختتم أبو شقة تصريحاته قائلا: "سأؤدى دورى حتى اخر لحظة فى حياتى، ولن أتردد لحظة فى تلبية نداء الوطن".
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