الحائز على جائزة الويبو: أكاديمية البحث قدمت دعما كبيرا لابتكارات الباحثين في مواجهة كورونا

قال الدكتور محمود جلال، الباحث المصري الحاصل على ذهبية معرض جنيف الدولي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، إن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قدمت دعما كبيرا لابتكارات الباحثين ضد كورونا، فهناك أفكار كثيرة ضمن المبادرات التي قدمتها أكاديمية البحث العلمي من تحديات لمواجهة فيروس كورونا المستجد مثل توفير كمامات مطابقة للمواصفات لتحقيق الأمان المطلوب وفي الوقت ذاته بها استمرارية لإعادة الاستخدام لفترة معينة مثل تغيير الفلتر أو إعادة تعقيمها.

واضاف جلال لـ صدى البلد، أن أكاديمية البحث العلمي قدمت أكثر من مبادرة منذ ظهور أزمة كورونا عبر موقعها الرسمي ووضعت النقاط التي تحتاج إلى ابتكارات وتطبيقات خاصة بها، والتي تهدف للحد من تأثير كورونا سواء باكتشاف المرض أو علاج أو معلومات ضد هذا الفيروس وكيفية قيام الكثيرين من الجهات البحثية لتقديم الأفكار تم الموافقة عليها فورا ودخلت حيز التنفيذ ليتم ضخها في البلد وتكون قادرة على تقديم حلول سريعة. واشار إلى أنه يعود الفضل في هذا الاهتمام الكبير بالباحثين إلى أنه منذ أن أصبح الرئيس السيسي في الحكم اهتم بالبحث العلمي والعلماء، حيث أجرى معرض القاهرة الدولي للابتكار عام 2014 ومن ثم بدأت الأنظار تتوجه الأكاديمية والبحث العلمي في مصر.









واكد ان الأزمة زاد من وعي المصريين، حيث فرضت الكمامة نفسها على الغني والفقير المتعلم والأمي، حيث بنت الوعي لدى المصريين، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بالطب ومخرجاته.





وتابع: "كما أن التنشئة منذ الصغر ومنذ المراحل الأولى من نعومة أظافرهم في مجالات البحث هي زرع نواة عالم كبير في داخل الأطفال، وقد قدمت أكاديمية البحث العلمي برامج مثل جامعة الطفل، حيث تتمكن من خلالها أن تخلق للأطفال المثل الأعلى من الباحثين والذي يسلط عليه الدور، بحيث توجد حملة إعلامية مكثفة لدعم هذا الدور استطاع الطفل إلى أن يكون مثل الدكتور أحمد زويل".



