بسبب عطل فني.. أمير طعيمة يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة على المسرحية الكوميدية "عطل فني" التي عرضت في موسم الرياض العام الماضي.





وكتب أمير طعيمة عبر تويتر قائلا "‏خلال 24 سنة فن، ‎#عطل_فني تظل من أقرب تجاربي لقلبي، 80 شخصا تحولوا لعائلة حقيقية خلال شهور من العمل الجاد والنجاح.



شكرا كل نجوم العمل وكل الفرقة، وشكرا لأخي الغالي تركي آل الشيخ المحرك الأساسي للعمل واللي اختار القوام الرئيسي ويسر لنا كل سبل النجاح ربنا يجمعنا ببعض قريبا".





عن التحرش.. أمير طعيمة: محاولة إحداث توازن وهمي بين الجاني والمجني عليه جريمة





قرر صناع العرض المسرحي الكوميدي "عطل فني" تقديمه فى مصر خلال الفترة المقبلة وذلك عقب عرضه ضمن فعاليات موسم الرياض.





وتدور أحداث "عطل فني" حول ثلاثة شباب كل منهم لديه مشكلة تؤرق حياته يقابلون أحد المخترعين الذي يعدهم بتحقيق أمانيهم من خلال اختراعه الغريب، وبسبب عطل فني يجدون أنفسهم في ثلاثة عوالم خيالية لم يتوقعوها وتحدث العديد من المفارقات الكوميدية.