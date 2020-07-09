عبدالمعز: من يدافع عن الحق بالسب والشتم "معلول النية".. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن المرء الذى يظهر إنه يدافع عن الحق بالسب والشتم، فإنه معلول النية، لأن الحق لا يحتاج إلى ذلك، لافتا إلى أن الحق لا يحتاج إلى استحلال العرض.





وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "من تجده يسب ويشتم فى قضية ما ويدعى إنه يدافع عن الحق فهو لا يفعل هذا، لأن الحق لا يحتاج قلة الأدب، وهذا يعتبر من حظوظ النفس والبغي".





وقال الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن كل مرء عليه الانشغال بنفسه حتى يعلم مقدار نعمة الله عليه، وفى حال انشغاله بالناس، سينتقص من قدر النعمة التى بين يديه.







أن يحدد من فى الجنة أو النار، ومن شهيدا أو غيره. وأضاف الشيخ خالد الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، ان الذى يفصل بين الناس هو الله رب العالمين، ولا يحق لأحد

وتابع الجندى: "نحن ندرك أن نبينا وديننا هو الحق الذى نعتقده نحن، ولكننا لا نقدح فى معتقد الآخرين، وكلمة كافر لا تعطى لنا أى حقوق، على الإطلاق، فليس من حقنا الاعتداء على كافر أو ملحد، فحسابهم عند ربهم".



وأكد الشيخ خالد الجندى "ان الذى سيجازى العباد هو الله، والله أمرنا فقط بالاعتداء على من يعتدون على الدين أو الوطن فقط، حتى ولو كان مؤمنا حافظا لكتاب الله".



