لم يبلغ ذروته.. الصحة العالمية تتراجع وتعترف بصدمة عن كورونا

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، الصحة العالمية تتراجع وتعترف بصدمة حول كورونا





ووفقا للتقرير، أن الصحة العالمية لا تستبعد أن ينتقل فيروس كورونا عبر الهواء، ويعتبر هذا موقفا جديدا منها، بعد أن وجهت تعليمات أن الفيروس ينتقل من خلال رذاذ صغير يخرج من الأنف أو الفم.









كما أوضحت أن الرذاذ ينتقل عند التحدث أو السعال أو العطس، واعترفت الصحة العالمية مؤخرا أن هناك أدلة منفتحة فى هذا المجال فيما يتعلق بكورونا.









وتعتقد الصحة العالمية أنه يجب أن تكون منفتحة على دليل إنتقال كورونا عبر الهواء وفهم آثاره، أيضا فيما يتعلق بأنماط إنتقاله، إضافة إلى الاحتياطات التى يجب اتخاذها له.









كما حذرت المنظمة أيضا من انتشار الوباء المتسارع، مؤكدة أن كورونا لم يبلغ ذروته بعد.









وقال تيدروس أدانوم ، مدير منظمة الصحة العالمية، إنه فى الواقع بعض الدول أحرزت تقدما كبيرا فى خفض عدد الوفيات لديها، فى حين لا يزال عدد الوفيات فى دول أخرى مرتفعا، وسجلت أمريكا أكثر من 60 ألف إصابة فى يوم واحد، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى نحو 3 ملايين مصاب.





وتابع التقرير، أن الفيروس أودى بحياة أكثر من 540 ألف شخص فى العالم منذ ظهوره بالصين فى ديسمبر الماضى، وعدد الإصابات تجاوز 12 مليونا.