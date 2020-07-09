الرئيس التونسي يحذر: محاولات لـ الزج بالمؤسسة العسكرية في صراعات سياسية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الدولة تمر بمرحلة خطيرة للغاية، مشيرا إلى أن هناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل.





وأضاف سعيد، خلال اجتماع مع قيادات عسكرية وأمنية، اليوم الخميس، أن الخطر لا يهددنا من الخارج بقدر ما يهددنا من الداخل.





وأشار إلى أن البعض يحاول الزج بالمؤسسة العسكرية في صراعات سياسية، لافتا إلى أن ما حدث أمس بالجنوب التونسي غير مقبول.





وكانت مواجهات واشتباكات عنيفة اندلعت بين متظاهرين وقوات الجيش في محافظة تطاوين التونسية.





وبدأت المواجهات بعد أن بدأ عدد من الشبان احتجاجا أمام ثكنة للجيش، مستنكرين استخدام عناصر الجيش للرصاص عند ملاحقة مهرّب من أبناء المنطقة، مما تسبب في قتله.





واستخدمت قوات الجيش، الغاز المسيل للدموع لتفرقة المحتجين، وذلك قبل ساعات من انطلاق اعتصام مفتوح في منطقة "الكامور" احتجاجًا على عدم تطبيق اتفاقات سابقة مع الحكومة، حول التنمية والتشغيل.





وكان ذلك بعد أيام من محاولات التهدئة وحل الأزمة التي حصلت بعد أن اتهم المحتجون في محافظة تطاوين، الحكومة بالتنصل من اتفاق "الكامور" المبرم بين الجانبين قبل 3 أعوام.



