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فيديو جراف

فيديو جراف.. استبدلوا عناصر الشرطة بأطباء نفسيين

السبت 11/يوليه/2020 - 08:06 م
برنامج CAHOOTS
برنامج "CAHOOTS"
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ايمان عبداللطيف

قامت إحدى مدن ولاية أريجون الأمريكية  بتعديل شاحنة صغيرة قديمة وعينت فيها أطباء شباب متخصصين في الصحة النفسية للرد على اتصالات النجدة عبر رقم 911 للرد على اتصالات النجدة التي لا تتطلب تدخل أفراد الشرطة.

وتشير أحدث الإحصائيات في الولايات المتحدة إلى أن 25% من الأشخاص الذين تقتلهم الشرطة في اتصالات من هذا النوع يكونون من المرضى النفسيين.


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أطلق على هذا البرنامج اسم "CAHOOTS" وتضمن 3 شاحنات صغيرة وعدد أكبر من الأطباء لتغيير نظام العدالة الأمريكي.

 

ولمزيد من التفاصيل حول السيطرة على أزمات الصحة النفسية والتشرد وإدمان المخدرات والتهديد بالانتحار فى الولايات المتحدة شاهد الفيديو جراف التالى.

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