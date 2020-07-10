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برلمان

أبو شقة يكشف أسباب تأخر مناقشة البرلمان لقانون الإدارة المحلية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:02 ص
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإدارة المحلية حتى الآن.

وأكد أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى دراسة عميقة من جانب خبراء فنيين، وتأنى فى إصداره لأنه مرتبط  بكل مفاصل الدولة وحركة المواطن.

كما أشار رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن قانون الإدارة المحلية يحكم الشارع المصرى، وبالتالى فكان على البرلمان أن يكون على علم ودراية بشأن تدارك أى أخطاء فى قانون الإدارة المحلية حتى يكون أمام قانون جديد ومتكامل.

وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان ، يوم الأثنين الماضى عقب الموافقة على 12 مشروع قانون بمنح وزير البترول الحق في التعاقد مع شركات للبحث والتنقيب والاستغلال للبترول والغاز والزيت الخام.

وشهدت جلسة مجلس النواب ، إقرار عدد من التشريعات والاتفاقيات الدولية، ومن بينها بدل مخاطر المهن الطبية، بحضور الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 19 يوليو، لاستكمال الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
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