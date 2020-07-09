رئاسي الحرية المصري يجتمع بأمناء المحافظات لبحث خطة الحزب مستقبلا.. صور

عقد المجلس الرئاسي، بحزب الحرية المصري، بحضور النائب معتز محمود، والدكتور محمد الفيومي، والمحاسب احمد مهنى، اجتماعه الأول مع أمناء المحافظات بالحزب، من أجل الوقوف على خطة الحزب في المرحلة المقبلة.









كما تقرر خلال الاجتماع، أن حزب الحرية المصري حزب وسطي مؤيد وداعم للقيادة السياسية، وأنه مدافع عن الدولة المصرية ومؤسساتها بكل قوة، وأن الحزب يعد جزءا من الائتلاف الانتخابي للأحزاب المصرية.









وانتهت المناقشات إلى عدة نقاط جاء على رأسها ضرورة مواصلة العمل والجهد لزيادة النشاط وزيادة عدد العضويات داخل الحزب، والعمل على فتح مقرات جديدة وزيادة الفعاليات وتوثيقها بطريقة موحدة بجميع المحافظات.









ونص الاجتماع ايضا على ضرورة قيام كوادر الحزب وقياداته بتأييد مرشحي ائتلاف الاحزاب (قائمة - وفردي) بشكل واضح وصريح وحشد المواطنين للحضور في انتخابات مجلس الشيوخ، حتى في المحافظات التي لا يوجد للحزب مرشحون بها.