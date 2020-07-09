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ثقافة

إيناس عبد الدايم تشارك فى استئناف ندوات الأعلى للثقافة بعد توقف بسبب كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:47 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أقام المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بأمانة الدكتورهشام عزمي؛ ندوة تحت عنوان: "التنمر.. هل أصبح ظاهرة اجتماعية"، مساء الخميس الموافق 9 يوليو الحالي. 

وقد حضرت الدكتورة إيناس عبد الدايم جانبًا من الندوة، تأكيدًا للاحتفاء بعودة الفعاليات الثقافية، بعد فترة انقطاع دامت لأكثر من ثلاثة أشهر.

أدار الندوة الدكتور هشام عزمي (الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة)، وشارك بها عدد من المتخصِّصين في مجالات علم النفس والاجتماع والتربية والثقافة الشعبية

 وهم: الدكتور أحمد مجدي حجازي (أستاذ علم الاجتماع السياسي وعضو المجلس الأعلى للثقافة)، الذي تحدَّث حول التنمُّر حين يتحوَّل إلى ثقافة تتلاعب بأخلاقيات البشر، والدكتورة منى الحديدي (أستاذ علم الاجتماع وعضو لجنة الشباب بالمجلس)؛ وتحدَّثت حول الفهم السوسيولوجي للتنمُّر

 والدكتور أيمن عامر أستاذ علم النفس وعضو لجنة علم النفس والتربية بالمجلس، وتحدَّث حول التنمُّر من منظور نفسي، والدكتورة نهلة إمام أستاذة العادات الشعبية بأكاديمية الفنون، وعضو لجنة التراث الثقافي بالمجلس، وتحدَّثت عن الثقافة الشعبية والتنمُّر.
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