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ديني

فصيح اللسان ولا يقول المنكر.. الأزهر العالمي للفتوى يكشف عن أوصاف النبي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:03 ص
وصف النبي
وصف النبي
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محمد شحتة
نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على صفحته الرسمية على فيس بوك، بعضا من أوصاف الحبيب المصطفى.

وذكر المركز، أنه كان سيدنا رسول الله ﷺ طويلَ السُّكوت في غير كِبْر، لا يقول المنْكَر، ولا يقول في الرِّضا وَالْغَضَبِ إِلَّا الْحَقَّ، ولا يتكلَّم إلَّا فيما يَرْجُو ثَوَابَه، ويُعرض عمّن تكلَّم بغير جميل، ويُحدّث حديثًا لو عدَّه العادُّ أحصَاه، منوها أنه إذا صَمَتَ عَلَاهُ الوقَار، وكان سُكوتُه على أربع: الحِلْم، والحَذَر، والتَّقدير، والتَّفكير، وإذا تكلَّم عَلَاهُ البَهَاء؛ وظَهَر سدادُ رأيهِ، ورُجْحَانُ عقلهِ، وجَوْدةُ فِطنَتهِ.

وتابع: كان سيدنا رسول الله ﷺ مَوفُور العقل، قويّ الحواس، فصيحَ اللسان، يخاطب كلَّ أمة بِلِسَانِها، ويُحاورها بلَهْجَتِها، ويُباريها في مَنْزَع بلاغَتِها.

قولُه فَصْلٌ، يتخيَّر لفْظَه، كلماتُه جوامع، غزيرةُ المعاني، قليلةُ المباني، حكيمةٌ مُحكمةٌ، كقوله ﷺ: «الأعمال بالنِّيات»، «المرءُ مع مَنْ أحَبَّ»، «أسْلِمْ تَسْلَمْ»، «الظُّلم ظُلُمات»، «النَّاس معادِن»، «الدِّين النَّصيحَة»، «عليكمْ بسنَّتي»، «المُسْتشار مُؤتَمن»، «الزَّعيم غَارِم»، «لا يُلْدغُ المؤمِنُ مِن جُحْرٍ مرَّتين»، «السَّعيد مَن وُعِظَ بغيره»، «امْلِك عليك لسانَك، ولْيَسعْك بيتُك، وابْكِ على خطيئتك»، «اتقِ الله حيثما كنتَ، وأتْبِعْ السَّيئَةَ الحسنةَ تمحُها، وخَالِق النَّاس بخُلُق حَسَن»، وغير ذلك كثير. 

وأكد أن النبي أُعْطِي مفاتيح خزائن الأرض، والوَسِيلَة، والفضيلة، وغُفِر له ما تقدَّم مِن ذنبه وما تأخَّر، تكفَّل الله بحفظه وعِصمته، وحِفْظِ دينه، وكَفَاه المستهزئين، وجعله هاديًا ونورًا، وخصَّه بالصلاة عليه، وأتمَّ له النِّعمة، وأنزل عليه السَّكينة، وأيَّده بالملائكة، وآتاه الحكمَة، والسَّبع المثاني، والقرآن العظيم، فهو أول من تنشق عنه الأرض، وحامل لواء الحمد؛ وما من نبي إلا تحت لوائه يوم القيامة، يَدْخُل الجنةَ من أمَّتِه سبعون ألفًا بغير حساب، ولا سابقة عذاب.

وهو أول من يدخل الجنَّة، وأول شافع ومُشفّع، وإليه تفزع الأمم؛ لتفريج همّ الموقف الأعظم، لا يتمثَّل الشَّيطان في صورته، ورُؤيته في المنام حقٌ، وله المكانة عند ذي العرش، بين بيته ومِنبره روضةٌ من رياضِ الجنة.

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