فيها حاجة حلوة.. قس يتبرع بصك أضحية بـ المنيا

في لفته طيبه تؤكد المحبة بين أبناء الوطن، تبرع قس بمركز العدوة بـ المنيا بصك أضحية لصالح إدارة أوقاف الشيخ مسعود، التابعة لمديرية أوقاف المنيا.





وقال الشيخ سعيد جمعه عزام مدير إدارة أوقاف الشيخ مسعود بمركز العدوة، إن القس عبد القدوس يعقوب راعي كنيسة مارجرجس بقرية الشيخ مسعود، تواصل معه وطلب المشاركة في مشروع صك الأضحية.





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وقال القس عبد القدوس يعقوب راعي كنيسة مارجرجس انه تبرع بالصك تعبيرا عن روح المودة والحب بين المسلمين والمسيحيين بالقريه والتأكيد على نبذ العنف والتعصب والتعاون بيننا لما فيه صالح مصر ولتكون بلادنا قويه موحدة في ظل التحديات التي نواجهها جميعا مشيرا إلى أن الصك دليل محبه



