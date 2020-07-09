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محافظات

فيها حاجة حلوة.. قس يتبرع بصك أضحية بـ المنيا

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:12 م
قس يتبرع بصك اضحيه
قس يتبرع بصك اضحيه بالمنيا
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ايمن رياض
في لفته طيبه تؤكد المحبة بين أبناء الوطن، تبرع قس بمركز العدوة بـ المنيا بصك أضحية لصالح إدارة أوقاف الشيخ مسعود، التابعة لمديرية أوقاف المنيا.

وقال الشيخ سعيد جمعه عزام مدير إدارة أوقاف الشيخ مسعود بمركز العدوة، إن القس عبد القدوس يعقوب راعي كنيسة مارجرجس بقرية الشيخ مسعود، تواصل معه وطلب المشاركة في مشروع صك الأضحية.

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وأكد أن هذه رسالة قوية للعالم أجمع بأن المصريين علي قلب رجل واحد

وقال القس عبد القدوس يعقوب راعي كنيسة مارجرجس انه تبرع بالصك تعبيرا عن روح المودة والحب بين المسلمين والمسيحيين بالقريه والتأكيد على نبذ العنف والتعصب والتعاون بيننا لما فيه صالح مصر ولتكون بلادنا قويه موحدة في ظل التحديات التي نواجهها جميعا مشيرا إلى أن الصك دليل محبه

يذكر أن  صكوك الأضاحي مشروع قومي انطلق عام 2015، ويخدم نحو مليوني أسرة مصرية  تصل إليهم اللحوم عقب عيد الأضحى المبارك، ويستهدف الأسر الأشد فقرًا والأكثر احتياجًا.  
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