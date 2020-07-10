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ديني

اليوم.. إقامة صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بدون مصلين

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:01 ص
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
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محمد شحتة
يبث التليفزيون المصري، اليوم، صلاة الجمعة، من الجامع الأزهر الشريف، وسط اجراءات للحد من كورونا، وبحضور العاملين والأئمة فقط دون فتح المسجد أمام الجمهور.

ويخطب الجمعة، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، متحدثا عن منهج التعامل مع الأزمات.

يذكر أن الأزهر الشريف، قد سمح بأداء الصلاة امام الجمهور، في الجامع الأزهر، ما عدا صلاة الجمعة فقط.

وشدد الأزهر على استمرار الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية، والضوابط التي وضعتها إدارة الجامع للحفاظ على سلامة المصلين، حيث تم تجهيز الجامع بوضع علامات التباعد الاجتماعي، ووضع ملصقات توضيحية وفق الإرشادات الوقائية الصادرة بهذا الشأن، كما تم تعقيم الجامع بالكامل. 

تأتي هذه الخطوة كوسيلة لإدخال السرور على قلوب الجميع، وبادرة أمل لانفراج الأزمة بعد أن علقت دور العبادة لفترة تجاوزت الثلاثة أشهر، وتماشيًا مع قرار الدولة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، وتعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.
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