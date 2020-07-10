AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. أشهر شركة أزياء عالمية تشهر إفلاسها

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:01 م
شركة ملابس الرؤساء
شركة ملابس الرؤساء
Advertisements
منار شعبان
منذ أن ضربت جائحة فيروس كورونا المستجد معظم بلاد العالم والتي امتد أثرها السلبي إلى صحة المواطنين بجانب آثارها على الحياة الاقتصادية.

اقرأ أيضا:
فيديوجراف.. 7 أمراض تهدد البشرية من بداية 2020

اضطرت العديد من الشركات الكبرى إلى الإغلاق وإشهار إفلاسها بعد الخسائر التي تكبدتها جراء جائحة فيروس كورونا المستجد ومن بينها العلامة التجارية "بروكس براذرز" الأمريكية والتي يعتمد عليها معظم رؤساء العالم في اختيار ملابسهم.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول افلاس شركة بروكس براذرز الأمريكية من خلال الفيديوجراف التالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. البرلمان يقر غرامة لعدم ارتداء الكمامة بالشوارع

رغم تفشي الوباء.. شركات طيران أمريكية توجه موظفيها لعدم إلزام الركاب بارتداء كمامات

فيديوجراف.. خطة وزارة الصحة والسكان لحماية الأطقم الطبية

فيديوجراف.. رغم كورونا .. بقاع ساخنة حول العالم بسبب جورج فلويد

فيديوجراف.. ريتشارد بروكس يلحق بالمواطن جورج فلوريد لنفس السبب

فيديوجراف.. إجراءات صارمة من شركة أوبر لحماية الركاب والسائقين

ترشيحاتنا

بإطلالة أنيقة.. نسرين طافش تتألق في أحدث جلسة تصوير

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب والكتاكيت

بعد كشفها عن سبب طلاقها.. الجمهور يطارد هبة نور

قرعة دوري الأبطال.. الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد يواجه المتأهل من مواجهة يوفنتوس وليون

استغل استرخاءها للمساج ومزق جسدها.. المتهم بقتل زوجته في أوسيم: زنانة جدا وكورونا سبب مشاكلنا

بإطلالة عصرية.. زوجة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع أعداد المصابين.. هاني الناظر ينصح بهذه الإجراءات الوقائية من كورونا

برفقة زوجها.. أروى تخطف الأنظار فى حفل عيد ميلادها

بإطلالة أنيقة.. نسرين طافش تتألق في أحدث جلسة تصوير