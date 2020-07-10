فيديوجراف.. أشهر شركة أزياء عالمية تشهر إفلاسها

منذ أن ضربت جائحة فيروس كورونا المستجد معظم بلاد العالم والتي امتد أثرها السلبي إلى صحة المواطنين بجانب آثارها على الحياة الاقتصادية.
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اضطرت العديد من الشركات الكبرى إلى الإغلاق وإشهار إفلاسها بعد الخسائر التي تكبدتها جراء جائحة فيروس كورونا المستجد ومن بينها العلامة التجارية "بروكس براذرز" الأمريكية والتي يعتمد عليها معظم رؤساء العالم في اختيار ملابسهم.
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول افلاس شركة بروكس براذرز الأمريكية من خلال الفيديوجراف التالي.