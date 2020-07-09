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دفاع النواب: الأمن القومي المصري خط أحمر.. والقوات المسلحة حامية للحدود

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:02 م
القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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هاني حسين
قال أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن  الأمن القومي المصري مُصان، ولا خوف عليه على الإطلاق.


وأضاف جمال في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر في القلب " المذاع على قناة " المحور"، :"  المنشآت الحيوية لها خطة تأمين محكمة".


وأكمل:"  حجم التربص بمصر وحجم المؤامرات والتحديات غير طبيعي.. ومصر تمر بمرحلة تاريخية ".


ولفت أشرف جمال:"  القوات المسلحة المصرية لا تتعدى على حدود الغير ولكنها مدافعة عن الحدود المصرية وتحمي حقوق وثروات الشعب المصري ".


وتابع:" الأمن القومي المصري خط أحمر ، والأمن القومي المصري له دوائر محلية ودوائر إقليمية ودولية"، مضيفا:" أدعو الشعب المصري بأكمله للالتفاف خلف القيادة السياسية ولا وقت للمعارضة الآن  وعلينا الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والمؤسسات ".

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