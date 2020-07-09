دفاع النواب: الأمن القومي المصري خط أحمر.. والقوات المسلحة حامية للحدود

قال أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الأمن القومي المصري مُصان، ولا خوف عليه على الإطلاق.









وأضاف جمال في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر في القلب " المذاع على قناة " المحور"، :" المنشآت الحيوية لها خطة تأمين محكمة".









وأكمل:" حجم التربص بمصر وحجم المؤامرات والتحديات غير طبيعي.. ومصر تمر بمرحلة تاريخية ".









ولفت أشرف جمال:" القوات المسلحة المصرية لا تتعدى على حدود الغير ولكنها مدافعة عن الحدود المصرية وتحمي حقوق وثروات الشعب المصري ".









وتابع:" الأمن القومي المصري خط أحمر ، والأمن القومي المصري له دوائر محلية ودوائر إقليمية ودولية"، مضيفا:" أدعو الشعب المصري بأكمله للالتفاف خلف القيادة السياسية ولا وقت للمعارضة الآن وعلينا الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والمؤسسات ".



