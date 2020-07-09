AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

السعودية تمدد مبادرة "ندعمكم لاستمرار أعمالكم" لنهاية الربع الثالث من العام

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:30 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد
أعلنت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بـ السعودية تمديد مبادرة "ندعمكم لاستمرار أعمالكم" حتى انتهاء الربع الثالث من العام الجاري 2020 في إطار دعمها المتواصل لمستثمري المدن الاقتصادية بهدف ضمان استمرارية الأعمال ، وتمكينهم من الاستفادة من المبادرات الحكومية التي أطلقتها قيادة المملكة للحدّ من تبعات أزمة فيروس كورونا على القطاع الاستثماري في البلاد.

وتشتمل المبادرة التي أطلقتها الهيئة في نهاية الربع الأول من عام 2020م على مجموعة من المحفزّات المتمثلة في تجديد التراخيص الاستثمارية ، وتأجيل سداد عدد من المستحقات الخاصة بخدمات التراخيص الاستثمارية والخدمات العقارية والبلدية، إضافة لتأجيل سداد مبالغ المخالفات المسجّلة وتعليق إيقاف الخدمات للمتخلّفين عن السداد.

اقرأ أيضا:

وبالتوازي مع إطلاق المبادرة نظمت الهيئة سلسلة ندوات رقمية بعنوان "متواصلين" للتعريف بالمحفّزات التي أطلقتها عبر مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°) للإسهام في تمكين المدن الاقتصادية من النهوض بدورها في مسيرة التنمية بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل هذه الظروف الاستثنائية ، وذلك عن طريق دعم المستثمرين والتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا على أعمالهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"سنخرج منها بإذن الله".. إمارة الشارقة تطلق حملة إعلامية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

لاستمرار المواجهة.. السعودية تمدد 12 قرارا اقتصاديا بسبب كورونا

هي الأقل منذ 4 سنوات .. انخفاض معدلات البطالة بالسعودية بفضل مبادرات توطين

لن نسمح بتجاوز الحدود.. السعودية توجة رسالة شديدة اللهجة لـ إيران

ترشيحاتنا

الصحة: ارتفاع عدد حالات شفاء كورونا إلى 22753 وخروجهم من المستشفيات

في بيان رسمي.. الكاف يحسم مصير تصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم

قانونية "الرياضة" تدرس شكوى الأهلي ضد الزمالك بسبب لافتة نادي القرن

فيديوجراف.. التفاصيل الكاملة لإزالة فيلا أبناء محافظ سابق في البحر الأحمر

لم يبلغ ذروته.. الصحة العالمية تتراجع وتعترف بصدمة عن كورونا

التدفقات ستقل .. بطرس غالى: الدولار سيزيد فى كثير من الدول بعد جائحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غطت في النوم وهي ترضعها.. أم تتسبب في وفاة طفلتها بعد 3 أيام من الولادة

أسباب الانتفاخ تحت العينين وعلاجه بوصفات طبيعية

أغرب جنازة في العالم.. ذهب لدفن والدته فاكتشف وجود جثة سيدة أخرى في النعش