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رياضة

بسبب طاهر محمد.. الأهلي يفسد فرحة احتفال الزمالك | تفاصيل

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:24 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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مصطفى كرم

رحب النادي الاهلي باللاعب الجديد طاهر محمد طاهر بعد توقيعه اليوم للفريق خمسة مواسم، قادما من فريق المقاولون العرب.


ونشرت صفحة النادي الاهلي صورة لـ طاهر محمد طاهر وعلقت قائلة: "مرحبا بك في نادي القرن الأفريقي" كرسالة لنادي الزمالك الذي يحتفل بنادي القرن اليوم اعتقادا بانهم أحق من الاهلي باللقب".


وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن توقيع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، للأهلي لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.


بعد الاعلان رسمياََ.. كيف لمع اسم طاهر محمد طاهر وتعاقد مع الأهلي


وأكد مدير التعاقدات سعادة اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء وإيجابيته الواضحة في عملية التفاوض، وتنازل عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته المالية لنادي المقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وهذا شيء يُحسب له. 

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