حسين الجسمي يحصد 2.3 مليون مشاهدة بـ روح العشق

تأتي باقي الكلمات: "بطفي الشمعة وإذا قالو لي اتمنى وعد .. أبتسم وأغمض عيوني وابـتـمنى رضاك .. انا انت وفي المحبة احنا روحين بجسد .. اختصرت الناس فيني واختصرتك عن سواك".









أغنية "روح العشق" كلمات: العُلا، ألحان وغناء حسين الجسمي، وتوزيع: زيد عادل.