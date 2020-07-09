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فن

حسين الجسمي يحصد 2.3 مليون مشاهدة بـ روح العشق

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:31 م
حسين الجسمي - روح
حسين الجسمي - روح العشق
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سعيد فراج
حققت أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي الجديدة التى تحمل اسم «روح العشق» 2 مليون و358 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في آخر شهر يونيو الماضي.


وتقول كلمات أغنية حسين الجسمي: "عيدك اللي مـَر قلبي وْكل منـّا في بـلد .. بـحتفل به وأتخيّـل اني هاللحظة معاك ..كلّ عام وإنتَ أجمل شي في عمري إنوجد .. وانا مثل الشمعة هذي روح وذابت في هواك".


تأتي باقي الكلمات: "بطفي الشمعة وإذا قالو لي اتمنى وعد .. أبتسم وأغمض عيوني وابـتـمنى رضاك .. انا انت وفي المحبة احنا روحين بجسد .. اختصرت الناس فيني واختصرتك عن سواك".


أغنية "روح العشق" كلمات: العُلا، ألحان وغناء حسين الجسمي، وتوزيع: زيد عادل.
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