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ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: أنيس الروح (قصيدة شعر)

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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ودع الليل قبل نسائم السحر 
واكتب الشعر قبل ذبيحة الفجر 
واهتك ستار الليل عنى 
فاننى أشهد أنجمه أنى أعشق القمر 
وكأن البدر فى محراب الجمال اعتمر 
لؤلؤ انت فى صحراء قلبى إنتثر 
ففاضت أناملى بوصف حسن إستتر 
فربطت قلبى على جيدها 
وتراقصت كلماتى من حلاوة وصفها 
وتغنيت بالشوق أرجو وصلها 
لعلى أجد مدخلا لقلبها 
وأكشف أسرار دلالها 
جميلة .فمن يضاهى حسنها 
أغمضت عينى فلم أشهد غيرها وكأن الحياة لن تجود بمثلها 
بين ربوع الهوى جبت أروى حكاياتى 
فاختلط ضجيج قلبى بين جراج وأنات 
فغاب الأنس وخاصم أمسيات 
وفقدت مجالسى أصوات ضحكاتى 
لفنى الصمت وجبت شاردا أتلمس خطواتى
والليل أضحت أنجمه منيرات 
فى ظلمة الليل صارت جليات 
تداعب قلبى كلعوب شقيات 
وأنست الروح قربه فصارت أسيرات 
وفى العشق حياة مؤنسات 
ومازلت أحيا بآمال كثيرات 
زاعمًا أن الهوى قد خلق للجميلات
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