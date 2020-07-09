رجب الشرنوبي: مشروع المخازن الاستراتيجية.. خطوة على الطريق

أُضطر العالم للدخول في حرب مع عدو خفي "كورونا" لم يكن يحسب لهذه الحرب أي حساب ولم تكن مدرجة ضمن جدول أعماله علي الأقل في الوقت الراهن، خصوصًا أن أجندته بها تخمةً من الصراعات التي جعلته مثقلًا بالهموم في مناطق كثيرة ومتفرقة ،ما جعل إدارة هذا العالم منشغلةً علي الأقل ظاهريًا بمحاولة خلق بصيص من الأمل ولو بسيط في غد مشرق وحياة شبه هادئة ومستقرة لملايين من البشر، الذين لم يكن لهم يومًا ذنب فيما تحصده هذه الملايين من الدمار والخراب، فالصراع علي مصادر الثروة لا ينتهي وليس أدل علي ذلك مما يحدث في العراق وسوريا وليبيا واليمن ومناطق متفرقة أخري لأسباب كثيرة ومتنوعة، لكنها تندرج جميعها تحت الصراع المسموم علي السلطة والنفوذ بين القوي العظمي التي تشكل فيما بينها مجلس إدارة لهذا العالم.









علي مدار الأشهر الماضية والتي كانت إختبارا حقيقيا لقوة وصلابة العلاقات الدولية ومدي ثبات مفاهيم رنانة مثل الحوكمة العالمية والنظام العالمي الجديد وغيرها في التعامل مع مثل هذه الأزمات الطارئة ، أعتقد أن هذا العالم في حاجه ملحة إلي إعادة النظر في مثل هذه المفاهيم من جديد.









مع هذه الظروف الطارئة أثبتت كل مؤسسات الدولة المختلفة بداية من القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة وهيئاتها المختلفة إضافة إلي مؤسسات أخري كالطيران المدني والتعاون الدولي والتخطيط والجهاز المصرفي وغيره من مؤسسات الدولة أنها كانت علي قدر الحدث بشكل كبير والأرقام دائمًا لغة الحقيقة.









وبنظرة بسيطه ومتأنية إلي أرقام الإصابات والضحايا التي تكبدتها دول عظمي تنتمي إلي ما يسمي بالعالم الأول بكل إمكانياته المادية والعلمية يتضح بما لا يدع مجالا للشك قوة آثار هذه الكارثة الصحية العالمية، والأرقام في دول كبري مثل أمريكا وروسيا وأخري مثل إيطاليا وبريطانيا وفرنسا واسبانيا ليست ببعيد، كما أثبتت أيضًا الأرقام الرسمية عندنا أننا والحمد لله نشهد منظورا جيدا ومختلفا لم نتعود عليه منذ زمن بعيد لكيفية إدارة مثل هذه الأزمات الطارئة والتعامل معها رغم فارق الإمكانيات الذي لا ينكره كل ذي بصيره.









إتخاذ الرئيس السيسي بعد إجتماع مع المسئولين عن مؤسسات الدولة ذات الصلة قرارًا بإنشاء عدد من المخازن الإستراتيجية اللازمة لتأمين أقوي ولفترة أطول من الإحتياطي الإستراتيجي من الأدوية والإحتياجات الطبية المحلية والعالمية اللازمة، يحمل في طياته الكثير من بعد النظر والرؤية المتعمقة يستحق كل التقدير والإشاده ، من الواضح أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة ووافية وصاحبة توجيهات رئاسية لتفاصيل دقيقة مثل أماكن توزيع هذه المخازن بشكل مناسب علي مستوي الجمهورية، مع التوصية بأن تكون هذه المخازن علي أعلي مستوي من التقنية والمواقع المناسبة.





ربما يبدو قرار مثل هذا غير ملفت للإنتباه في نظر الكثيرين مع زحمة الحياة اليومية رغم أنه يحمل في طياته العديد من الإشارات، أول هذه الإشارات أنه خطوة مهمة وإستباقية للتامين ضد أزمات يمكن أن تكون مستقبلية ومتوقعة، إلي جانب أهمية توافر إحتياجات الشعب من الأدوية التي تشبه التجارة فيها عالميًا تجارة المخدرات ولها أيضًا مافيا دولية تديرها بقوانينها الخاصة دون أن تخضع لأي حسابات إنسانية من المشاعر والإحساس بالآلام، ومن المؤكد أيضًا أن وجود هذه الإحتياطيات الإستراتيجية من الأدوية سيضاعف قدرة الدولة علي مراقبة وآلية التحكم في أسعار الأدوية ، ما يعني حماية الدولة لمواطنيها من تحكم تجار الأزمات الجشعين الذين لا ينشغلون إلا بحسابات الربح والخسارة دون أي إحساس بمسئوليتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم ، ولنا في تجربة بيع الكمامات علي مدي الأشهر الماضية ألف عبرة وعبرة، الكثير من الأهداف النبيلة يمكن قراءتها فيما بين سطور هذا القرار الموفق الذي اتخذه الرئيس السيسي، تندرج هذه الأهداف جميعها تحت مسئولية الدولة الإجتماعية تجاه مواطنيها.









ربما كان لأزمة كورونا آثار كبري علي العالم ونحن قطعًا جزء من هذا العالم ،ولكن من المؤكد أيضًا أن لها وجوهًا أخري وجوانب إيجابية، سيكون لها تأثير بعيدًا علي شكل المعاملات الدولية فيما بعد كورونا، فالإكتفاء ذاتيًا أو علي الأقل تأمين الإحتياجات من الأغذية والأدوية لأطول فترة ممكنة سيكون إتجاها عالميًا أدركته القيادة السياسية مبكرًا ، ومنذ أقل من شهر وجه الرئيس السيسي بإنشاء المشروع القومي للمخازن الإستراتيجية وهو مشروع طموح ، يتضمن إنشاء سبع مخازن إستراتيجية تبلغ مساحة المخزن الواحد خمسين فدانا لتخزين أكبر كمية من المواد الغذائية لأطول فترة ممكنه تبدأ بالجيزة والقليوبية ثم باقي مناطق الجمهورية ، والآن قرار آخر يختص بمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية.









ورغم أن السلع الغذائية والأدوية لم تختفِ من الأسواق المصرية كما هو الحال في دول كثيره تملك اقتصاديات ضخمة لا مجال لمقارنتها بالإقتصاد المصري، إلا أن التجربة لا يجب أن تمر دون أن نتعلم منها ، وهذا هو ما تفعله الدولة الآن بإتخاذها مثل هذه القرارات التي تنم عن تحسن ملحوظ في التعامل مع الأزمات ودراسة لتوقعات المستقبل بشكل جيد، فالقراءة الصحيحة لمعطيات الحاضر والدراسة الدقيقة للتغيرات المحتملة خطوة أولي في طريق صنع مستقبل جيد لأبناء هذا البلد الطيب.