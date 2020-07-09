قبل فرحها بأسبوعين.. القومي للمرأة: إرسال شكوى العروس ضحية الاغتصاب للنائب العام

قالت أمل عبد المنعم مدير مكتب الشكاوى في المجلس القومي للمراة، إن المجلس يتابع شكوى ضحية الاغتصاب على يد شاب قبل فرحها بأسبوعين.





وأضافت امل عبد المنعم في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر في القلب " المذاع على قناة " المحور: "أرسلنا ورق الضحية للنائب العام من أجل فتح التحقيق في قضية اغتصابها".





وتابعت امل عبد المنعم: " هناك تواصل مستمر مع الضحية من اجل التحرك بشكل فوري عند فتح التحقيق في قضيتها".





وأردفت امل عبد المنعم: "اي فتاة تتعرض إلى مشاكل تحرش او اغتصاب تتواصل مع مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة".



