AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قبل فرحها بأسبوعين.. القومي للمرأة: إرسال شكوى العروس ضحية الاغتصاب للنائب العام

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:35 م
تحرش - تعبيرية
تحرش - تعبيرية
Advertisements
هاني حسين
قالت أمل عبد المنعم مدير مكتب الشكاوى في المجلس القومي للمراة، إن المجلس يتابع شكوى ضحية الاغتصاب  على يد شاب قبل فرحها بأسبوعين.

وأضافت امل عبد المنعم في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر  في القلب " المذاع على قناة " المحور: "أرسلنا ورق الضحية للنائب العام من أجل فتح التحقيق في قضية اغتصابها".

وتابعت امل عبد المنعم: "هناك تواصل مستمر مع الضحية من اجل التحرك بشكل فوري عند فتح التحقيق في قضيتها".

وأردفت امل عبد المنعم: "اي فتاة تتعرض إلى مشاكل تحرش او اغتصاب تتواصل مع مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة".

وروت أمل. م قصة تعرضها لـ الاغتصاب قبل فرحها بأسبوعين قائلة :" عندما كنت طالبة في اولى ثانوي كنت مخطوبة وكنت سأتزوج بعد اسبوعين وكان هناك شاب آخر زميل لي في المدرسة وتقدم أكثر من مرة للزواج مني ولكنني رفضت ".

وأضافت:"  هذا الشاب فضل يطاردني  وأثناء خروجي من الدرس وأنا في الشارع لقيته بينادي عليا".

وتابعت: "هذا الشاب شدني في مكان وقفل عليا في مكان مهجور وتعدى عليا، وانا حاولت اجري واصوت ومحدش سمعني  واغتصبني وضربني واغمى عليا وفقدت الوعي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محامون متطوعون.. شكاوى القومي للمرأة: فريق عمل لحل أزمات السيدات..فيديو

34 ألف شكوى.. شاهد كيف تعامل القومى للمرأة مع أزمات السيدات خلال فترة كورونا

قومي المرأة يعلن عن دعمه للفتيات ضحايا التحرش والاغتصاب

قومي المرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام في قضية التحرش

القومى للمرأة يتقدم ببلاغ للنائب العام في قضية تحرش موقع التواصل | تفاصيل

نوفر الدعم النفسي.. القومي للمرأة: ارتفاع عدد شكاوى الفتيات من التحرش

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيله.. ابنة عبد المنعم مدبولي: بابا كان عايش بشخصيتين.. فيديو

اشتري آيفون 7 بلس نسخة 128 جيجابايت بـ 3900 جنيه فقط ..الحق الفرصة

ثمرة تفاح تغنيك عن فنجان القهوة.. ما السر ؟

لم يبلغ ذروته.. الصحة العالمية تتراجع وتعترف بصدمة عن كورونا

شاهد.. لحظة إنقاذ طفل ألقته والدته من الطابق الثالث لمبنى يحترق

طاهر محمد طاهر يوقع للأهلي خمس سنوات.. ويتنازل عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب جنازة في العالم.. ذهب لدفن والدته فاكتشف وجود جثة سيدة أخرى في النعش

بعد صورتها على أحد الشواطئ.. أجرأ 10 إطلالات لـ إيمان العاصى

فستان زفافها بالتقسيط وسيارتها بلا رخصة وتفضل الخيل .. أسرار في حياة الملكة اليزابيث