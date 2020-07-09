رئيس الوزراء اللبناني الأسبق: حزب الله يحكم بسطوة السلاح

قال فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق ، إن الأزمة فى لبنان ليست من صنع الحكومة الحالية لكنها ناتجة عن أشياء كثيرة ماضية.









وأضاف رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن هناك حاجة ضرورية إلى إجراء إصلاحات اقتصادية و نقدية شاملة فى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن هناك حاجة ضرورية إلى إجراء إصلاحات اقتصادية و نقدية شاملة فى لبنان









وأشار إلى أن الأوضاع فى لبنان كانت تحتاج الإصلاحات، وعدم اجراء الاصلاحات المطلوبة يؤدي إلى استمرار التدهور، الحكومة اللبنانية لم تستطع تحقيق مطالب الانتفاضات الشبابية التى خرجت فى أكتوبر 2019.





وأوضح ، أن هناك خللا كبيرا فى سياسة لبنان الخارجية مع الدول العربية و العالم بالكامل، و ذلك بعد سيطرة دويلة حزب الله فى الشارع اللبناني.









ولفت إلى أنه لا شك أن حزب الله يحكم بسطوة السلاح و يعمل من أجل استثارة العصبيات الداخلية فى لبنان، وأن حزب الله يعتمد على استثارة اللبنانيين.









وكشف أن حزب الله مدعوم من إيران و يستخدم السلاح منذ عام 2011 للسيطرة على الحياة السياسية فى لبنان، وأن القرارات فى تنظيم حزب الله تأتي من المرشد خامنئي فى إيران.









وتابع: الإصرار على نظام الحصص السياسي فى الحكومة وفقًا للطائفية أهم أسباب تفاقم الأزمة، ,ان المشكلة الآن تتركز فى العناد من قبل حزب الله فى فرض قراره وسيطرته على الوضع السياسي فى لبنان.







