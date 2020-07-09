القبض على تاجر مخدرات بشرم الشيخ

تمكنت مباحث شرم الشيخ من ضبط تاجر مخدرات بحوزته لفافات من مخدر الهيروين.





تلقي اللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخلية ومدير امن جنوب سيناء اخطارا من اللواء محمد كامل عناني مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء يفيد بالقبض علي متهم بالاتجار في الهيروين.





وكانت تعليمات العميد احمد الحوشي رئيس فرع البحث الجنائي بالتواجد الشرطي بالشارع واليقظة التامة لضبط الخارجين عن القانون ووقف ظاهرة انتشار المخدرات بين المتعاطين والتجار للمواد المخدرة.





واثناء تواجد الملازم اول كريم سكر ضابط بفرع البحث الجنائى بشرم الشيخ علي كمين مخرج الرويسات اشتبه في المتهم "هاني . ع . ع. ج" مواليد 14/ 12/ 1992م مقيم 8 شارع الدكتور احمد رياض ترك مصر الجديدة النزهة محافظة القاهرة موظف استقبال باحد فنادق شرم الشيخ بالاتجار في المواد المخدرة بمخرج الرويسات وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تم تفتيش المتهم وعثر بحوزته علي 8 لفافة لمخدر الهيروين ولفافة كبيرة الحجم بلاستيكيه بها مخدر هيروين تزن جميعا 20 جراما تقريبا ومبلغ 400 جنيه مصري ومحمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة " الهيروين " بقصد الاتجار والمبلغ حصيلة البيع والمحمول للاتصال بعملائه.





وتم تحرير محضر رقم 3605 لسنة 2020 جنح اول شرم الشيخ واخطرت النيابة العامة بشرم الشيخ للتحقيق.



