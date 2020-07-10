الإحصاء: 0.1% تراجعا بمعدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي..نواب:عودة دوران عجلة الإنتاج أدت إلى إنخفاضه..والوضع الاقتصادى سيتغير بعد فيروس كورونا

خلال 6 أشهر.. برلمانى: تراجع معدلات التضخم بنسبة 2%

برلماني:ركود حركة البيع والشراء سبب تراجع معدل التضخم

برلماني: تراجع معدل التضخم خلال شهر يونيو بنسبة 0.1% بسبب عودة الحياة إلى طبيعتها









أكد عدد من النواب أن ترا جع معدل التضخم خلال شهر يونيو بنسبة 0.1% ، جاء بعد انتهاء حظر التجول وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة اخرى ، مما أدى إلى دوران عجلة الإنتاج وأصبح هناك تحسن نسبى فى معدل التضخم ، كما أشاروا إلى أنه منذ تحرير سعر الصرف، كان معدل التضخم مرتفعا، لكن مع مرور الوقت، وزيادة الإنتاج والوارد من العملات والاتفاقيات الدولية، أخذ معدل التضخم في التراجع مرة أخرى ، كما أوضحوا أنه بعد فيروس كورونا الوضع الإقتصادى سيتغير كثيرا ، عما هو عليه خلال الفترة الحالية.





فى البداية قال هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن معدل التضخم بنسبة 0.1%، مرتبط بالسياسات الاقتصادية والنقدية، مشيرا إلى أنه كلما كانت تلك السياسات تسير بشكل سليم على الأجل الطويل، فإنه يكون هناك تراجع في معدلات التضخم.





وأضاف النائب هشام عمارة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه منذ تحرير سعر الصرف، كان معدل التضخم مرتفعا، لكن مع مرور الوقت، وزيادة الإنتاج والوارد من العملات والاتفاقيات الدولية، أخذ معدل التضخم في التراجع مرة أخرى.





وأشار إلى أن تراجع معدل التضخم خلال شهر يونيو بنسبة 0.1% يأتي بسبب عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، وذلك بعد التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، وعودة خدمات التشغيل، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التراجع في معدلات التضخم.





وتوقع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن يشهد معدل التضخم تراجعا بنحو 2% خلال الـ 6 أشهر القادمة، وذلك مع عودة الإيرادات مرة أخرى.





وقال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن سبب تراجع معدل التضخم يعود إلى ركود حركة البيع، مشيرًا إلى أنه مع عودة حركة البيع والشراء لطبيعتها سيتضح وقتها معدل التضخم الحقيقي.





وأضاف الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الأوضاع حاليا غير مستقرة، وأي أرقام حاليا بشأن الإحصاءات تعتبر أرقام طارئة.





وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن بعد فيروس كورونا الوضع الإقتصادى سيتغير كثيرا ، عما هو عليه خلال الفترة الحالية.





وقال النائب بدير عبد العزيز ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن تراجع معدل التضخم خلال شهر يونيو بنسبة 0.1% ، جاء بعد انتهاء حظر التجول وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة اخرى ، مما أدى إلى دوران عجلة الإنتاج وأصبح هناك تحسن نسبى فى معدل التضخم.





وأشار عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نسبة معدل التضخم بدأت تتأثر فى العالم كله ، فى ظل جائحة كورونا ، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع أن يتوقع زيادة أو انخفاض معدل التضخم فى مصر ، إلا إذا عادت عجلة الإنتاج تدور مرة اخرى كما كانت قبل جائحة كورونا.





وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا نتوقع أن تدور عجلة الإنتاج فى مصر مرة اخرى ، خاصة فى ظل عودة السياحة بشكل تدريجى وعودة قناة السويس وإعادة تشغيل المصانع مرة اخرى.





وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة عن تراجع معدل التضخم خلال شهر يونيو الماضي بنحو 0.1% مقارنة بشهر (مايو) السابق عليه ليبلغ 107.5 نقطة، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 6% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، والذي بلغ فيه 8.9%.