الزراعة: هناك ثلاثة قوانين تختص بتنظيم أمور رعاية الرفق بالحيوان

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن هيئة الطب البيطري تقوم بمجهود كبير لحماية الحيوان، وكشف أن هناك حملات مستمرة لتطعيم الحيوانات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنه تم إنشاء وحدة الرفق بالحيوان وذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إلى أن هناك ثلاثة قوانين تختص بتنظيم أمور رعاية الرفق بالحيوان، و القانون رقم 53 يحظر استخدام العنف ضد الحيوان، وهناك قانون العقوبات المصري واضح ينص على عقوبات مغلظة لمن يعتدى على الحيوان.





وأوضح ، أن العقوبة فى قانون العقوبات تصل إلى السجن ضد من يؤذى أو يعذب الحيوانات، وأكد أن هناك تعاونا كبيرا من وزارة الداخلية للقبض على أى شخص يقوم بتعذيب الحيوانات.



