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معهد القلب: نحن في خدمة المواطنين.. ونعمل بقوائم الانتظار | فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:22 م
الكتور محمد أسامة،
الكتور محمد أسامة، مدير المعهد القومى للقلب
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمد أسامة، مدير المعهد القومى للقلب، إن المعهد فى خدمة المواطنين، وهذا من حقهم، مشيرا إلى أنه فى حالة تركيب دعامة للقلب وفي ظل وجود تجلط يؤدى ذلك إلى وجود جلطة أخرى.


وأضاف "أسامة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لتجنب حدوث أى تجلط أثناء تركيب الدعامة يتم وضع مضادات، ثم وضع الدعامة، موضحا ان النتائج تكون أفضل من خلال تلك الطريقة.


وتابع أن تركيب تلك الدعامات يتم على نفقة الدولة، لافتا إلى أن المعهد يعمل من خلال قوائم الانتظار بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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