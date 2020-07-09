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أستاذ اقتصاد: الدولة نجحت في السيطرة على تداعيات كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:21 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن مصر تقدمت 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة 2020، كإشادة جديدة من سلسلة الإشادات الدولية التي تحظى بها مصر، لافتا إلى أن مؤشر التنمية المستدامة يعتمد على 17 معيارا.


وأشاد عنبر خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا"، بقدرة الدولة فى السيطرة على نمو الاقتصاد المصرى الذى تأثر بجائحة فيروس كورونا كغيره من اقتصاديات باقى الدول، مؤكدا أن هذا النجاح نتج عن سياسات الأصلاح الأقتصادي التى تتبعها الدولة منذ سنوات.


وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن الاهتمام بمجالات التعليم والصحة، إضافة إلى المشروعات التنموية الضخمة ساهم بشكل كبير فى تقدم مصر فى مؤشر التنمية المستدامة.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافا حول تقدم مصر 9 مراكز، في مؤشر التنمية المستدامة 2020؛ لتحتل المركز 83.


وأوضح الإنفوجراف أن المؤشر يقيس مؤشر التنمية المستدامة ومدى قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ ١٧ من خلال مجموعة نقاط من ٠ إلى ١٠٠، حيث يعبر ٠ عن عدم تحقيق أي هدف.

وأشار الإنفوجراف إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح في القضاء على الفقر وتعمل على التعليم الجيد والمياه النظيفة والطاقة الصحية والعمل اللائق ونمو الاقتصاد.

وقال المركز إن مصر حققت  تقدمًا ملحوظًا بواقع 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة 2020؛ لتحتل المركز 83، وذلك بعد المضيّ قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المختلفة.

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مصر تتقدم 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة

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