أستاذ اقتصاد: الدولة نجحت في السيطرة على تداعيات كورونا

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن مصر تقدمت 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة 2020، كإشادة جديدة من سلسلة الإشادات الدولية التي تحظى بها مصر، لافتا إلى أن مؤشر التنمية المستدامة يعتمد على 17 معيارا.









وأشاد عنبر خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا"، بقدرة الدولة فى السيطرة على نمو الاقتصاد المصرى الذى تأثر بجائحة فيروس كورونا كغيره من اقتصاديات باقى الدول، مؤكدا أن هذا النجاح نتج عن سياسات الأصلاح الأقتصادي التى تتبعها الدولة منذ سنوات.









وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن الاهتمام بمجالات التعليم والصحة، إضافة إلى المشروعات التنموية الضخمة ساهم بشكل كبير فى تقدم مصر فى مؤشر التنمية المستدامة.



