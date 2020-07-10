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تعليم

غدا ..فنون جميلة حلوان تبدأ امتحانات الفرق النهائية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تبدأ كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك  غدا السبت  امتحانات طلاب الفرق النهائية بجميع فروع الكلية التابعة لجامعة حلوان وسط إجراءات احترازية للحفاظ على "سلامة الطلاب من خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. 


حيث يلتزم  العاملون بالزى الواقى، و "الفيس شيلد" والكمامات وتم الكشف على الطلاب أثناء الدخول والخروج من اللجان بٱستخدام الكواشف الحرارية، والتنبيه على ضرورة ارتداء الكمامة ثم تم تعقيمهم بالكامل باستخدام المطهرات والكحول وتم عبور الطلاب عبر بوابات التعقيم، والتى من ضمنها البوابة التى صنعها طلاب الكلية بالجهود الذاتية. 


وقد نوهت إدارة الكلية على الطلاب من قبل على ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية داخل اللجان وهى: 

ارتداء الكمامة إجباريا داخل اللجان 

الالتزام باستخدام الأدوات الشخصية وعدم استعارة أى أدوات 

الالتزام بحمل المطهرات الخاصة بكل طالب 

منع التجمعات قبل وبعد الامتحان 

الإبلاغ فى حال الشعور بأى أعراض للمرض

الالتزام بالتباعد والمسافات

وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن إقامة امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداء من أول شهر يوليو ٢٠٢٠.
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