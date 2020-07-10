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برلمان

برلمانى يوضح أهمية قانون الإجراءات الضريبية الموحد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:01 ص
النائب بدير عبد العزيز
النائب بدير عبد العزيز ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
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معتز الخصوصى

قال النائب بدير عبد العزيز ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ينظم علاقة العمل بين الأجهزة الضريبية وتوحيد الإجراءات الضريبية بين القطاعات الضريبية ككل مثل ضريبة القيمة المضافة و الضريبة الجمركية وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية.

وأشار عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك مادة انتقالية فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد يجعل الضريبة تخضع مستقبلا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، وذلك بعد الإنتهاء من ميكنة الضرائب العقارية.

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأثنين الماضى عقب الموافقة على 12 مشروع قانون بمنح وزير البترول الحق في التعاقد مع شركات للبحث والتنقيب والاستغلال للبترول والغاز والزيت الخام.

وشهدت جلسة مجلس النواب ، إقرار عدد من التشريعات والاتفاقيات الدولية، ومن بينها بدل مخاطر المهن الطبية، بحضور الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 19 يوليو، لاستكمال الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
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