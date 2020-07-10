برلمانى يوضح أهمية قانون الإجراءات الضريبية الموحد

قال النائب بدير عبد العزيز ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ينظم علاقة العمل بين الأجهزة الضريبية وتوحيد الإجراءات الضريبية بين القطاعات الضريبية ككل مثل ضريبة القيمة المضافة و الضريبة الجمركية وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية.
وأشار عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك مادة انتقالية فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد يجعل الضريبة تخضع مستقبلا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، وذلك بعد الإنتهاء من ميكنة الضرائب العقارية.
رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأثنين الماضى عقب الموافقة على 12 مشروع قانون بمنح وزير البترول الحق في التعاقد مع شركات للبحث والتنقيب والاستغلال للبترول والغاز والزيت الخام.