التجمع: وضعنا شروطا لمرشحينا فى انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

قال المهندس محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع إن حزب التجمع وضع شروطا للمرشحين الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب والشيوخ تتمثل فى موافقة لجنة المحافظة والشرط الثانى يتمثل فى ضرورة أن يكون للمرشح وضع جماهيري وتكون لديه قدرة مالية للإنفاق على العملية الانتخابية، وألا يعتمد على القيادة المركزية للحزب فى دعمه ماديا.





وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحزب أعلن أن التحالفات بين مرشحيه والمرشحين الآخرين فى انتخابات مجلس النواب والشيوخ مفتوحة ما عدا التحالف مع قوى التأسلم السياسى والقوى الإرهابية أو عناصر عليها قضايا فساد.



يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.