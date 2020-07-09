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رفاعي: إطلاق صندوق السويس الدولى فى هذا التوقيت نجاح للبنك المركزي

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:33 م
البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
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هاجر إبراهيم
قال حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن صندوق بنك قناة السويس النقدى يأتى فى وقت مهم جدا، حيث أن آخر صندوق نقدى فى الأسواق المصرفية كان عام 2019.


وأضاف "رفاعى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه فى عام 2020 هناك بعض الأحداث الكبيرة والتحديات، فكان إطلاق صندوق قناة السويس فى ذلك الوقت يعتبر نجاحا للبنك ولسياسة البنك المركزى.



وتابع أن سياسات البنك المركزى تتيح إصدار الكثير من المنتجات التى تخدم طبقات المستثمرين سواء الصغير أو الكبير.


وأكد انه فى مصر هناك 32 صندوقا نقديا جحمها حوالى 52.5 مليار جنيه، متابعا أن تلك الصناديق تطرح عوائد بين 9.2% إلى 11.2%، حيث إن الصندوق الذى سيتم إنشاؤه قريبا يعتبر وعاء إستثنائيا آمنا يوفر السيولة النقدية اليومية للعملاء سواء من الأفراد أو الشركات.


وأفاد أنه يتم إحتساب عائد يومي تراكمي على كل الأموال المستثمرة فى هذا الصندوق، مضيفا إلى أن هذا الصندوق يسمح بالإسترداد اليومي إلكترونيا من خلال الأون لاين من خلال صفحة البنك المركزى بدون التوجه إلى البنك فى أى وقت.

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