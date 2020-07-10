الإنسانية صنعته.. خراط يحيى للكلاب والقطط أطرافها المبتورة

دون حب مسبق أو معرفة بأنواعهما أو تفاصيلها، وحدها المشاعر الإنسانية حركت "طارق كيوان" حيال الكلب الضال الذي فقد ساقه، فأمرته بحمله بين ذراعيه حتى أعتاب ورشته بدمياط ليعيد للكلب إحساسه من جديد بالسير على أربعة أطراف بدلًا من ثلاثة.





أزاح الغطاء عن ماكينات الخراطة وأخذ مقاس الأطراف واصلًا 7 أيام بلياليها حتى خرج من ورشته بساق مصنوعة بحرفية وإتقان تناسب الكلب، وجاءت اللحظة التي انتظرها "كيوان" وهي ارتداء الكلب للطرف الصناعي والمضي في أولى خطواته، كان قلب الخراط الدمياطي في هذا الوقت يخفق بالسعادة والفخر لصنع يديه.





نظرات حب وامتنان وفرحة قرأها "كيوان" في عيون الكلب زادت قراطين من السعادة بقلب "طارق كيوان" فاستفاض بمشاعره لـ "صدى البلد" قائلًا: "كان إحساسي مزيجا من الفرحة والسعادة إن قدرت أعيد للكلب حركته الطبيعية مرة أخرى، وحمدت الله على أنه مكني لفعل ذلك".









نجحت التجربة الأولى وتمكن الكلب من السير على ساقه مرة أخرى بطريقة طبيعية وكأنه لم يحرم منها، لتتوالى الطلبات على "كيوان" لعمل أطراف صناعية للكلاب، فيحكي: " كانت هذه القصة من سنة وبدأت من بعدها الانتشار وأعلن على صفحات الفيسبوك إذا كان في شخص لديه كلب يعاني من بتر بالأطراف فأنا على أتم الاستعداد لعملها بالمجان".





لم يكن بين "كيوان" صاحب الـ 52 عامًا والكلاب حب جمًا أو سعى لتربيتهم بمنزله أو حتى يفرق بين أنواعها،: "لا أعلم أي شيء عن الكلاب، كل ما هناك إن رأيت الكلب في الشارع وهو كلب بلدي فتوجع قلبي على حاله وقررت أخفف عن هذه الروح، فكل ما أريده هو الثواب من الله، والآن أنا أغطي كل محافظات الجمهورية".





يوفر الخراط الدمياطي على أصحاب الحيوانات الذهاب إلى محافظته بالدلتا،" كل الناس غير قادرة على القدوم إلى دمياط بالأخص غن وصل عدد الحيوانات التي تعاني من بتر حوالي 1100، لذلك بدأت اطلب الناس بالمحافظات الأخرى الذهاب إلى أقرب خراط ليحصل على المقاسات ويبلغني بها وأقوم بتصنيعها وتوصيلها إلى منزله، كل هذا بدون مقابل".









من مادة "ارتالون" وهي عبارة عن مادة بلاستيكية يصنع "كيوان" الأطراف ويخرط الشكل طبقًا للمقاسات الذي حصل عليها حتى تناسب الكلاب أو حتى غيرها من الحيوانات، اتسعت الدائرة على "كيوان" مستغلًا مهارات يديه ومرونة عقله الذي لم يتغذ من التعليم الأكاديمي سوى الصف الخامس الابتدائي، وتكفلت الحياة بتعليمه كل شيء جعلته يفوق خريجي الجامعات ولونت لسانه بلغات إلى جانب لغته الأم :" بعدما أذيع صيت الأطراف الصناعية للكلاب، جاءت إلي سيدة بقطة تعاني من الشلل، فقررت أصنع لها أطراف بعجل يمكنها من الحركة".





سبقت هذه الإنجازات الإنسانية إنجازات أخرى نفع بها "كيوان" أهل بلدته، فقد نقل ما رأته عينينه بالدول الأوروبية الذي عاش بها أعوام طويلة " تمكنت من عمل منظومة نظافة هيدروليكية تحت الأرض مقتبسة من أوروبا ونفذتها في دمياط علي حسابي الشخصي مسجلة باسمي في أكاديمية البحث العلمي المصرية".





لم يكتف الخمسيني بما رآه ونفذه بل زاد عليه معرفته: "أضافت للمنظومة 4 ابتكارات أولها وأهمها أنها تعمل في أوروبا بالكهرباء وأنا لغيت الكهرباء حفاظًا على أرواح العمال من ماء المطر وخطورة الكهرباء وصممتها بالهيدروليك".





كانت تلك الخبرات والمهارات التي أثقلت بها يد "كيوان" نتاج مشقة منذ أعوامه الـ 10 في أكبر ورش الخراطه بدمياط "اتعلمت على يد شيخ الخراطين أمين أبو الحسن" تبعها سفر إلى عدد من البلدان الأوروبية كبلجيكا وإيطاليا وفرنسا وتونس، ترس يعمل لا يهدأ ولن يتوقف:" سأظل أعمل في الخير إلى جانب عملي لأنفع الناس".