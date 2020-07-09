AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نائب وزير الخارجية الإيطالي عن سد النهضة: يجب البحث عن حلول مشتركة ذات منافع متبادلة

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:30 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات

تطرقت نائب وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، ايمانويلا ديل ري، خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول سد النهضة، إلى المفاوضات المتعثرة حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تجري حاليا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الأوروبي

وتحدثت ديل ري، عن الخلافات الحالية بين مصر وإثيوبيا والجهود الجارية للتوصل إلى تسوية إيجابية بشأن السد، الذي اضطلعت شركة ساليني الايطالية بأعماله الانشائية، وحذرت من أنه على المدى الطويل وبشكل عام، من المرجح أن تظل المنافسة على موارد المياه مشكلة الساعة في المستقبل.

وتابعت: "لذلك يجب توجيه جهودنا نحو منع حدوث مزيد من التوترات حول الموارد المائية وتعزيز الحوار بحثا عن حلول مشتركة وذات منافع متبادلة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سد النهضة.. ماذا قالت الصحافة الأجنبية عن تطورات المباحثات بين مصر وإثيوبيا؟

سكاي نيوز: مصر وإثيوبيا توافقان على مقترح سوداني عن ملء سد النهضة

وزير الخارجية يوجه خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة

سد النهضة في مجلس الأمن| جنوب أفريقيا: لن نقبل بأي خطوة أحادية أو ضرر للدول الثلاث

التفاصيل الكاملة لـ جلسة مجلس الأمن التاريخية بشأن سد النهضة.. مصر تحقق انتصارا دوليا وإثيوبيا تكشف للعالم وجهها التفاوضي القبيح

مصر واثقة من سلامة موقفها.. سامح شكري: أبدينا مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

ترشيحاتنا

نائب وزير الخارجية الإيطالي عن سد النهضة: يجب البحث عن حلول مشتركة ذات منافع متبادلة

المسماري لـ أردوغان: الرئيس السيسي لا يتحدث ولكن يفعل.. وسيكون هناك أفعال قوية ضد الأتراك.. فيديو

تسجيل نادر.. حرم عبد المنعم مدبولي تسأله ويجاوب.. الريحاني لم أره غير مرة واحدة

أغرب جنازة في العالم.. ذهب لدفن والدته فاكتشف وجود جثة سيدة أخرى في النعش

اتفاق الصخيرات ليس مثاليا.. الخارجية المغربية: قلقون للغاية من تدهور الوضع في ليبيا

التدفقات ستقل .. بطرس غالى: الدولار سيزيد فى كثير من الدول بعد جائحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غطت في النوم وهي ترضعها.. أم تتسبب في وفاة طفلتها بعد 3 أيام من الولادة

أسباب الانتفاخ تحت العينين وعلاجه بوصفات طبيعية

أغرب جنازة في العالم.. ذهب لدفن والدته فاكتشف وجود جثة سيدة أخرى في النعش