نائب وزير الخارجية الإيطالي عن سد النهضة: يجب البحث عن حلول مشتركة ذات منافع متبادلة





تطرقت نائب وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، ايمانويلا ديل ري، خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول سد النهضة، إلى المفاوضات المتعثرة حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تجري حاليا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الأوروبي





وتحدثت ديل ري، عن الخلافات الحالية بين مصر وإثيوبيا والجهود الجارية للتوصل إلى تسوية إيجابية بشأن السد، الذي اضطلعت شركة ساليني الايطالية بأعماله الانشائية، وحذرت من أنه على المدى الطويل وبشكل عام، من المرجح أن تظل المنافسة على موارد المياه مشكلة الساعة في المستقبل.





وتابعت: "لذلك يجب توجيه جهودنا نحو منع حدوث مزيد من التوترات حول الموارد المائية وتعزيز الحوار بحثا عن حلول مشتركة وذات منافع متبادلة".



